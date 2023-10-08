بألف جنيه فقط.. اشتري شهادة ادخار البنك الأهلي بعائد 19%

شهادات متنوعة يقدمها البنك الأهلي المصري، بعوائد مرتفعة، وتناسب فئات مختلفة من المجتمع، بالعملة المحلية، سواء بالفوائد الثابتة أو المتغيرة أو المتدرجة، ومن بينها شهادة ادخار البنك الأهلي بعائد يصل إلى 19%، ويطلق عليها اسم البلاتينية، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه فقط ومضاعفاتها، ونستعرض التفاصيل في السطور التالية.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023، يمكن التعرف على تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي بعائد 19%.

شهادة ادخار البنك الأهلي بعائد 19%

- مدة شهادة ادخار البنك الأهلي التي يطلق عليها الشهادة البلاتينية، 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء شهادة ادخار البنك الأهلي ألف جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد ثابت طوال مدة الشهادة أي الـ 3 سنوات.

- العائد 19% سنويًا.

تفاصيل الشهادة البلاتينية

- العائد على شهادة ادخار البنك الأهلي يصرف شهريًا.

- يتيح البنك الأهلي الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية من خلال أي فرع من فروع البنك.

- يوفر البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

هل يمكن استرداد الشهادة؟

- لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالية ليوم شراء الشهادة.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- بدء احتساب العائد على شهادة ادخار البنك الأهالي من يوم العمل التالي ليوم الشراء.