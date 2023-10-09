أكبر عائد على شهادة ادخار البنك الأهلي المصري.. 1000 جنيه حد أدنى

يتساءل العديد من المواطنين الفترة الحالية عن أكبر عائد على شهادة ادخار البنك الأهلي المصري، في ظل أن البنك يوفر للعملاء العديد من شهادات الإدخار بالعملة المحلية، ويعتبر العائد الخاص بالشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج أكبر عائدا داخل البنك.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أكبر عائد على شهادة ادخار البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

- بالنسبة للمادة الخاصة بالشهادة تبلغ 3 سنوات.

- كما يصل سعر العائد 22% في السنة الأولى بينما يبلغ في السنة الثانية 18% والسنة الثالثة 16%.

تفاصيل الاقتراض

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا، وفقا للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

تفاصيل استرداد الشهادة

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.