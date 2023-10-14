أبرزها رأس الإسكندر الأكبر.. 10 آلاف قطعة أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المتحف اليوناني الروماني بالإسكدرية الذي يعُد بمثابة ثاني أقدم متحف في مصر، وجرى إغلاقه في عام 2005، بهدف البدء في مشروع ترميمه وتطويره، ويضم المتحف نحو 6 آلاف قطعة أثرية من عصر ما قبل الإسكندر، حتى العصر البيزنطي، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أهم القطع الأثرية الفريدة الموجودة داخل المتحف.

أهم القطع الأثرية بالمتحف اليوناني الروماني

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، في بيان، أن المتحف يضم قطعة لرأس الإسكندر الأكبر، ولوح رخامي للقديس أبو مينا يقع بين جملين، إضافة إلى خطوط بها كلمات ترجمت بأنّها تطهير ترعة الإسكندرية القديمة، ومجموعة من الأواني الفخارية، على هيئة طيور وتيجان رخامية، وتضم المكتبة الخاصة بالمتحف مجموعة من الكتب النادرة بالعالم، إضافة إلى وجود حديقة متحفية تلقب بـ«الباثيو»، والطابق الأرضي الذي يضم 27 قاعة عرض.

قاعات العرض بالمتحف

ويُعد المتحف اليوناني الروماني الوحيد المُتخصص في الحضارة اليونانية والرومانية، ويعرض لأول مرة قطعاً من الآثار الغارقة ضمن القاعات المخصصة للعرض التي تضم نحو 20 ألف قطعة أثرية، وبعد التحديث ضم 10 آلاف قطعة أثرية ومخازن للآثار ومعامل ترميم.