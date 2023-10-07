وزارة الآثار تحتفي بذكرى النصر: الجيش «قوة مصر»

احتفى قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكّدًا أنَّ المتاحف المصرية توثق منذ عهد قدماء المصريين، مؤكّدًا أنَّ الجيش المصري حظي بمكانة عظيمة على مر العصور لدوره الوطني القوي الباسل، مضيفة: «فلم يكن الجيش يومًا مجرد أداة للحروب فقط، بل كان دومًا قوة مصر وشعبها من قوة وعزة جيشها».

أهمية الجيش المصري على مر التاريخ

وأضاف قطاع المتاحف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ الحقائق التاريخية القديمة والحديثة تؤكد بصدق وجلاء أن «جند مصر هم خير أجناد الأرض»، فقد اعتمد ملوك مصر منذ الأسرة الأولى على جيوشهم في تأديب الأعداء التي كانت تعرقل سير العمل في مناجم الفيروز بسيناء، وأصبح الجيش المصري أقوى الجيوش في المنطقة، ومشاركًا أساسيًا في تحديد مستقبل شعبه.

جدارية الملك وهو يحارب الأعداء

وأثبتت جدارية بالمتحف المصري، مدى قوة وعظمة الجيش في مصر القديمة، وكانت تصور الملك ني - وسر - رع وهو يرتدي التاج الأبيض تاج الجنوب، ويمسك بمقمعة في الوضع التقليدي للملك ويقوم بتأديب الأعداء.