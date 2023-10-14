طقس الإسكندرية اليوم.. توقعات بسقوط أمطار متوسطة ورفع حالة الطوارئ

تعيش الإسكندرية اليوم أجواء ممطرة، تزامنا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بسقوط أمطار ضمن طقس الإسكندرية اليوم، وهو ما تبعه إعلان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لحالة الطوارئ.

إعلان حالة الطوارئ جاء نتيجة لتقرير هيئة الأرصاد الجوية الذي أكد استمرار حالة التقلبات الجوية، حيث يستمر معدل انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج البحر، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الرياح.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد انخفاض درجات الحرارة ظهرا، حيث تسجل العظمى 27 وتنخفض ليلا لتسجل الصغرى 21 درجة، وحذرت الأرصاد المواطنين من ارتداء ملابس خفيفة خلال ساعات الليل.

أمطار الإسكندرية اليوم

وجاء أهم تحذير من الأرصاد الجوية لأهالي الإسكندرية وزائريها، بسبب إمكانية سقوط أمطار على الطريق لذا طالبتهم بتوخي الحذر خلال القيادة.

يأتي ذلك بعدما توقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 60%، أي يعني أمطار متوسطة وهو أعلى معدل متوقع حتى الآن في فصل الخريف، فيما تبلغ سرعة الرياح 26 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.5 متر وهو أمر معتدل نسبيا على شواطئ شرق المدينة، وقد يكون مضطربا في شواطئ غرب الإسكندرية بسبب واجهتها المفتوحة، الأمر الذي يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.