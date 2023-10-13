طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء ممطرة وتحذير مهم لزوار عروس البحر المتوسط

تعيش الإسكندرية اليوم الجمعة أجواء ممطرة، وهو ما يتوافق مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تزامنا مع إجازة «الويك إند»، ما يتبعه ضرورة الحذر والاحتفاظ بـ«شمسية» خلال الخروج في يوم الإجازة، بالإضافة إلى تجنب ارتداء الملابس الخفيفة بسبب برودة الجو.

تلك التحذيرات تأتي نتيجة لاستمرار حالة التقلبات الجوية حيث يستمر معدل انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج البحر بالإضافة إلى ارتفاع معدل الرياح.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة ظهرًا حيث تسجل العظمى 27 وتنخفض ليلًا حيث تسجل الصغرى 21، ما يعني أنه طقس خريفي بطابع شتوي.

تحذير لزوار الإسكندرية اليوم

وجاء أهم تحذير من الأرصاد الجوية الزوار المتجهين إلى الإسكندرية لقضاء الإجازة بسبب إمكانية سقوط أمطار على الطريق لذا طالبتهم بتوخي الحذر خلال القيادة.

ويأتي ذلك بعدما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 30%، أي يعني أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما تبلغ سرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.5 متر وهو أمر معتدل نسبيا على شواطئ شرق المدينة وقد يكون مضطرب في شواطئ غرب الإسكندرية بسبب واجهتها المفتوحة الأمر الذي يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.