طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس الإسكندرية اليوم، مؤكدة انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي ما يساهم في الشعور ببرودة الأجواء، مع وجود توقعات بسقوط أمطار وارتفاع أمواج البحر.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم تسجل العظمى 27 درجة، وهي أقل درجة عن أمس، وتنخفض ليلا لتسجل الصغرى 22 درجة، ما يعني أنه طقس خريفي مميز.

تحذير لمواطني الإسكندرية اليوم

وجاء أهم تحذير من الأرصاد الجوية لأبناء الإسكندرية، بتوخي الحذر أثناء القيادة، والسير بسرعة 60 كيلومترا في الساعة، في حال سقوط أمطار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط أمطار خفيفة مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 30%، فيما تبلغ سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.5 متر، وهو أمر مضطرب بحسب ما ذكرته الأرصاد، ويتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.