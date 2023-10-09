تحذير من طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار بنسبة 40% وانخفاض درجات الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الاثنين، استمرار حالة التقلبات بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إذ يشهد انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 40% وارتفاع أمواج البحر، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد اعتدال درجات الحرارة ظهرا إذ تسجل العظمى 23 بانخفاض درجة عن اليوم السابق، وتنخفض ليلا إذ تسجل الصغرى 16، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، يعيقه فقط سقوط أمطار متوسطة وانخفاض الحرارة أكثر ليلا.

تحذير من سقوط أمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 40%، ما يعني أمطار متوسطة وهو أعلى معدل خلال فصل الخريف الجاري، فيما تبلغ سرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.5 متر وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.