«آداب حلوان» تحصد المراكز الأولى عربيا وإفريقيا في مسابقة الإبداع الإعلامي

تصدر قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، المراكز الأولى في نتائج النسخة الثالثة من مسابقة الإبداع الإعلامي لمشروعات التخرج على المستوى المحلي والعربي والإفريقي، والتي نظمتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، بمشاركة 98 جامعة وكلية وكيانا تعليميا في الوطن العربي والقارة الأفريقية، حيث وصل عدد المشروعات المقدمة لـ496 مشروعاً.

الإنجاز يعكس التفوق في مجال الإعلام

وحصل قسم الإعلام بآداب حلوان على جائزة الإبداع في مشروعات الصحافة، كما حصل مشروع «ميكانو»على المركز الأول في فئة الصحافة الورقية في المسابقة العربية، والتي أقيمت لمشروعات تخرج الطلاب على مستوى الجامعات العربية، ويعد هذا المشروع، أول مجلة تربوية موجهة للآباء والأمهات تهتم بتوضيح المفاهيم التربوية والتأكيد على تبني الأساليب التربوية الحديثة المتوافقة مع العصر الحديث.

رصد مشكلات التطور التكنولوجي

وفى ذات السياق، حصل مشروع «تكنو لايف» على المركز الأول في فئة الصحافة الورقية في المسابقة الإفريقية، والتي أقيمت بين مشروعات تخرج الطلاب على مستوى جامعات القارة الافريقية، وهذا المشروع هو مجلة تكنولوجية تسعى إلى تقديم كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا ومعالجة المشكلات الناتجة عن التطور التكنولوجي وقد حرصت المجلة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت في تحرير بعض الموضوعات ووضع أسئلة الحوارات وقراءة نشرة أخبار المجلة المذاعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تدشين ابليكيشن أخباري خاص بالمجلة وأشرف على المشروع الدكتورة انجى لطفى، وإشراف مشارك أحمد مراد.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على التزام الجامعة بدعم الطلاب الموهوبين والمبتكرين، وأشار إلى أن قسم الإعلام في الجامعة يقدم سنوياً كوادر جديدة تساهم في تطوير وإثراء صناعة الإعلام، هؤلاء الطلاب يمتلكون خبرات وأفكار تتوافق مع التطورات العلمية والتكنولوجية، موضحا أهمية الإعلام في تقديم إسهامات مهمة في تطوير المجتمع وتعزيز التواصل الفعّال.

يذكر أن الإبداع الإعلامي هي مسابقة سنوية أطلقتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، بهدف دعم العناصر المبدعة والمتميزة بين مشروعات تخرج الطلاب وتحفيز طلاب السنوات التالية لهم لبذل جهد أكبر في مشروعات تخرجهم، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي المجاني خلال تنفيذ المشروعات بما يسهم في رفع مستوى الخريجين ويخدم المهنة.