رئيس جامعة حلوان: التحول الرقمي اتجاه الدولة الحديثة لمواكبة التطورات

نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان المؤتمر العلمي الدولي السابع للكلية، تحت عنوان «مستقبل الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي»، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجية، وإشراف الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية، الدكتورة إيمان أبو طالب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة حلوان أهمية المؤتمرات العلمية التي تهتم بريادة الأعمال بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة يمكن أن ينتج عنها تأثير إيجابي في الاقتصاد، وتحفيز الشركات والقطاعات ذات الصلة، موضحا أن التحول الرقمي اتجاه الدولة الحديثة، لما له من أهمية كبيرة في مواكبة تطورات العصر.

رئيس جامعة حلوان

وبدوره، أشاد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتقديم المؤتمر الدعم لطلاب وخريجي كلية الفنون التطبيقية الراغبين في الحصول على فرص تمويل لإنشاء شركات، من خلال إقامة معارض لتسويق الأفكار الواعدة والحصول على فرص احتضان.

وأوضح أن المؤتمر يناقش التصميم في ظل منظومة التحول الرقمي، وتطبيقاته ودوره في مجال التصميم، وأيضا التعريف بتطبيقات التحول الرقمي في مجال إنشاء الشركات الناشئة، وتصميم نماذج المحاكاة بالاستفادة من تكنولوجيا الطباعة الثلاثية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصميم، وتطبيقات الواقع المعزز في مجال التصميم أيضا.