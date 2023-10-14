متظاهرون يهود يطالبون بوقف مساعدات أمريكا لإسرائيل جراء التصعيد في غزة

طالب متظاهرون يهود في مدينة نيويورك، بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل ردا على عدوانها العسكري في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مظاهرة نظمتها منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام»، المناهضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصل المتظاهرون إلى منزل السيناتور في الكونجرس تشاك شومر في بروكلين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي، وحملوا لافتة كبيرة كتب عليها: «اليهود يقولون أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين»، و«أوقفوا الفصل العنصري الإسرائيلي».

وغردت المنظمة على موقع «أكس» بالقول «نطالب بإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة ولن يحدث هذا مرة أخرى اليوم».