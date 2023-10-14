نائب التنسيقية: دعوات قوات الاحتلال لسكان غزة بالمغادرة انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاة جنوباً، تعد انتهاكاً صارخا للقانون الدولي الإنساني، واعتداء واضحا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.

«بدوي»: مصر الداعم الأول والأكبر لحقوق الفلسطينيين

وأوضح «بدوي» في بيان له، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس ضد الشعب الفلسطيني الشقيق جميع الاعتداءات التي تخالف المواثيق والقوانين الدولية، كما أن هذه الدعوات هي تهجير قصري للفلسطينين ولا يجب السكوت عن تلك الأفعال والجرائم الوحشية.

وأشاد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبيان الذي اصدرته وزارة الخارجية المصرية، والذي يحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

وأضاف «بدوي» أن الدوري المصري هو الأقوي والأبرز حتي الأن منذ بداية الأحداث، وأن الدولة المصرية لن تتخلي أبداً عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وتاريخيًا ومنذ ميلاد القضية الفلسطينية كانت مصر هي الداعم الأول والأكبر لحقوق الفلسطينيين.