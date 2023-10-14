حزب مصر أكتوبر: الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم إبادة وحشية في غزة

أكد حزب مصر أكتوبر إدانته البالغة لجرائم الإبادة الوحشية والبربرية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير وإبادة أحياء بأكملها، فضلًا عن عملية الحصار والتجويع والتشريد لمئات الآلاف الآخرين.

تفعيل القوانين الدولية

وقال الحزب، في بيان له، إن هذه الممارسات إجرامية وغير إنسانية وتخلف القوانين الدولية، وأن هذه الأعمال البربرية مرفوضة شكلاً وموضوعا، لأن الكيان الإسرائيلي المتغطرس يستخدم كل أنواع الأسلحة المحظورة دولياً ضارباً عرض الحائط بالقوانين الدولية.

وأضاف الحزب، أن من حق الشعب الفلسطيني أن يدفع عن حقوقه بالمقاومة المشروعة ضد عدوان العدو الإسرائيلي، مطالبين الشعب الفلسطيني بالإستمرار في الدفاع عن أرضه وحريته ضد الكيان الإسرائيلي المتغطرس.

وكرر الحزب دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني فى المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التى كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية، كما توجه التحية والتقدير للمقاومة الفلسطينية، التى شنت عملية «طوفان الأقصى»، التى جاءت بالتزامن مع احتفالات العرب بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وهي العملية النوعية الأكبر، والأولى من نوعها للمقاومة داخل الكيان.

تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته القانونية

وطالب الحزب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين الفلسطينيين، وإعلان قطاع غزة «منطقة منكوبة»، بما يسمح بتدفق ووصل المساعدات الإنسانية العاجلة لحماية الحق في الحياة للمدنيين وإغاثة المضارين.