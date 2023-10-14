رئيس حزب الجيل يثمن مجهودات مصر تجاه القضية الفلسطينية

ثمن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية لحماية الشعب الفلسطيني، منوها بالاتصالات التي أجراها الرئيس السيسي بنفسه مع رؤساء دول العالم لوقف المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين، موضحا أنها أكدت دور مصر القيادي والمحوري في محيطها العربي.

رسالة الرئيس السيسي للمتربصين

وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطاب الرئيس السيسي بعث رسالة واضحة للمتربصين بالأمة والقضية الفلسطينية، إلا أن الرئيس أكد على أن مصر لن تتخلى عن فلسطين، وتعتبرها قضيتها المركزية.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الرئيس أعلن بوضوح أن مصر استقبلت ضيوفا بالملايين وعلى استعداد لاستقبال آخرين يبحثون عن الأمن والأمان فيها، ولكن هذا لا ينطبق على قضية قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا يمثل تصفية القضية.

ودعا الرئيس السيسي، إلى عدم الانحراف بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أوسلو، والمبادرة العربية للسلام، ومقررات الشرعية الدولية، إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار، وإلى صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم، صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق.