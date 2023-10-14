مفاجأة من «المركزي المصري».. فتح حسابات بنكية وخدمات مجانية للمواطنين بدءا من الغد

أعلنت المنصة الشبابية كياني التي أطلقتها وزراة الشباب والرياضة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، عن مفاجأة مقدمة من البنك المركزي بمناسبة اليوم العالمي للإدخار، والذي يحتفل به عالم المال والإقتصاد يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر من كل عام.

وأوضحت المنصة الحكومية أنه بات بالإمكان بالتزامن مع اليوم العالمي للإدخار فتح حسابات بنكية فضلا عن عدة خدمات أخرى لكافة المواطنين بشكل مجاني، بدأ من الغد الأحد الموافق 15 أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري، وجاءت الخدمات كالتالي:

- إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانية.

- إمكانية الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع دون مصاريف أو حد أدنى.

- إمكانية فتح حساب شمول مالي للشركات.

- إمكانية فتح حسابات مجانية التوفير أو الجارية.

- إمكانية فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانا.

- إمكانية فتح حسابات الشباب مجانًا.

- إمكانية إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا.

- إمكانية الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في حالات محددة.

البنوك المشاركة في مبادرة فتح حسابات مجانية

وفق المعتاد كل عام فإن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري المشاركة هي:

- الأهلي المصري.

- مصر.

- فيصل الإسلامي.

- قطر الأهلي الوطني QNB.

- أبو ظبي الإسلامي.

- الإسكندرية.

- عَودة.

- Saib.

- المشرق.

- الزراعي المصري.

يوم الإدخار العالمي

يحتفل العالم في 31 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للادخار، والذي تمّ الإعلان عنه على يد الإيطالي فيليبو رافيزا في المؤتمر الأول الذي عقده تجمع بنوك الإدخار في العالم في مثل هذا اليوم عام 1924، بهدف الترويج للإدخار في كل العالم، ونشر الوعي لدى المجتمع بأهميته، الأمر الذي يدفع بالعديد من البنوك، لاسيما في الدول النامية للمشاركة في فعاليات هذا اليوم، للتشجيع على الإدخار من خلال الحملات والمبادرات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.