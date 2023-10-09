تعيين فاطمة الجولي رئيساً للجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر

أعلن اتحاد بنوك مصر، اليوم الاثنين، عن تعيين الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس الاتصال المؤسسي ببنك مصر، رئيساً للجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك.

تتمتع فاطمة الجولي بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجالات التسويق والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي والاستدامة والإدارة، وسبق تعيينها رئيسًا تنفيذيًا للاتصالات المؤسسية ببنك مصر عام 2006.

من هي فاطمة الجولي؟

قبل انضمامها إلى بنك مصر، شغلت العديد من المناصب الإدارية في مختلف الصناعات، مثل الأدوية والبنوك والاتصالات، وشغلت سابقًا منصب مدير التسويق والاتصال المؤسسي في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال (NSGB) وبنك مصر الدولي (MIBank)، ورئيس قسم الاتصالات التسويقية في شركة نوفارتيس السويسرية.

خبرة في الشركات الرائدة

كما أنها لديها خبرة في الشركات الرائدة مثل بريستول مايرز سكويب ورايا، وقد حصلت على برامج تدريب وتطوير شخصية متنوعة، بالإضافة إلى حصولها على ماجستير إدارة الأعمال في إدارة الأعمال والتسويق عام 2005، وماجستير الفلسفة في الاتصال المؤسسي عام 2009، ودكتوراه في إدارة الأعمال عام 2013، وكلها من كلية ماستريخت للاقتصاد، الإدارة، هولندا.

ويذكر أن تأسس اتحاد بنوك مصر ككيان له شخصية إعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.