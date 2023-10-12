لو عايز تشتري سيارة.. تفاصيل أقل فائدة على القروض في 5 بنوك مصرية

تقدم البنوك المصرية أنواع مختلفة لبرامج التمويل الخاصة بقروض السيارات، لتناسب عدد مختلف من المواطنين، خاصة أنها من السلع الهامة لقطاع كبير من الأشخاص، لذا نرصد في السطور التالية، أقل فائدة على قروض السيارة، بحسب المواقع الرسمية للبنوك، ليختار العميل المفضل له.

ووفقا لجدول برامج التمويل لشهر أكتوبر 2023 من البنوك، يقدم البنك الأهلي المصري قرض السيارة بفائدة 23% إلى 24.5%، حسب فئة العميل وشروط التمويل، كما أن قيمة التمويل من 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

قرض السيارة من بنك القاهرة

وعن قرض السيارة من بنك القاهرة من 18% إلى 23.5% متناقصة، وتصل قيمة التمويل إلى 6 ملايين جنيه حسب فئة العميل.

قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان

يكون قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان 14% إلى 19.5% متناقصة، وتصل قيمة التمويل إلى مليون ونصف جنيه.

قرض السيارة من CIB

وبالنسبة لقرض السيارة من البنك التجاري الدولي CIB، الفائدة 22% متناقصة، والتمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه وفقا لفئة العميل.

قرض السيارة من بنك الإسكندرية

بالنسبة لقرض السيارة من بنك الإسكندرية 14.5% إلى 16.5% الفائدة، والتمويل يصل إلى مليون جنيه.