«صداقة عمر».. كواليس أول لقاء جمع محمود ياسين ومحمود عبد العزيز عام 1973

«صداقة عمر» هو الوصف الذي أطلقه الفنان محمود ياسين عن العلاقة التي جمعته بالفنان محمود عبد العزيز، والذي رحل قبله في عام 2016، حيث تعرفا للمرة الأولى في مسلسل «الدوامة» للمخرج نور الدمرداش عام 1973، ووقتها بدأت العلاقة بينها تتخذ منحنى أكثر عمقا، وفى ذكرى الرحيل الثالثة للفنان محمود ياسين التي تمر اليوم، نستعرض واحدة من أبرز علاقات الصداقة التي شهدها الوسط الفني.

اللقاء الأول بين محمود ياسين ومحمود عبد العزيز

تحدث محمود ياسين عن علاقته بـ محمود عبد العزيز خلال لقاء مع الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود في برنامج «ساعة صفا»، وتذكر اللقاء الأول بينها، قائلا: «أتذكر الوقت الذي جمعنا معا في مسلسل الدوامة، وهو لديه روح للأخرين ومن يجد بينه وبينهم لغة مشتركة، لأنه يتمتع بخلاف المصداقية في مشاعره بخفة ظل وروح جميلة تداعب أصدقاؤه برقة وعذوبة وتلقائية، وهو صاحب رؤية وثقافة وإنسانية في التعامل».

محمود ياسين يتحدث عن علاقته بـ محمود عبد العزيز: «صداقة عمر»

https://www.youtube.com/watch?v=ojc8frqn_TA&pp=ygU02YXYrdmF2YjYryDZitin2LPZitmGINmI2LXZgdin2KEg2KPYqNmIINin2YTYs9i52YjYrw%3D%3D

بعد مسلسل «الدوامة» اجتمع ياسين وعبد العزيز في أعمال درامية وسينمائية عديدة، ولكن يظل «الدوامة» أهمهم، على حد تعبير محمود ياسين، موضحا: «كان محمود عبد العزيز وجه جديد في ذلك الوقت، ولكن في دور بطولة داخل العمل، وبدأت بيننا صداقة سريعا واستمرت سنوات طويلة، وتطورت بشكل أسري وعائلي».