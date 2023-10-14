«رياضة الإسكندرية» تدعو الشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

دعت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أعضاء مراكز الشباب للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها مع بداية شهر ديسمبر المقبل، من خلال مراكز الشباب التابعة لها على مستوى الإسكندرية، تحت شعار «الكلمة كلمتك»، وقامت مراكز شباب الإسكندرية بتلبية المبادرة بتعليق لافتات تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

الكلمة كلمتك

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن المديرية في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تنفيذ الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى شباب مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار «الكلمة كلمتك»، ومن ضمن أنشطتها تركيب بانر بكل مركز شباب للتأكيد على مشاركة الشباب الفعالة في الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

التصويت حق مشروع

وأضافت أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم الاستحقاقات وهو حق مشروع للجميع لاختيار رئيس البلاد، وعلى كل مواطن له حق الانتخاب أن يشارك في هذا الاستحقاق ولا يتكاسل في هذا اليو،م فالصوت أمانة وندعو الجميع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإثراء الحياة السياسة في مصر لتظهر مصر أمام العالم بشكل حضاري، وتعمل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على توعية الشباب حول أهمية الانتخابات ومشاركتهم فيها.