الكشف على 2800 مواطن ضمن قافلة طبية لـ«حياة كريمة» في كفر صقر بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كفر حماد، التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

11 تخصصا في القافلة الطبية

وأوضحت مديرية الصحة، خلال بيان لها، أن القافلة اشتملت على عدد 14 عيادة، بها 11 تخصصا طبيا وهي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد»، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والأطفال والعظام، لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بكفر حماد، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

الكشف الطبي على 2800 مريض

وقامت القافلة الطبية خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2800 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 14 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.