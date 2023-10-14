الكشف على 604 مواطنين في قافلة طبية بقرية رفاعة بمركز قوص

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الكشف الطبي على المواطنين

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبى على 604 مواطنين في 7 تخصصات طبية بواقع «159 حالة طب أطفال، 156 حالة أمراض باطنة، 116 حالة عظام، 60 حالة أمراض نساء وتوليد، 48 حالة أسنان، 35 حالة جراحة عامة، 30 حالة تنظيم الأسرة، فحوصات معملية لعدد 55 حالة».

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

صرف الأدوية مجانا

من جانبه قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية والوقاية من الأمراض المختلفة حضرها 59 مواطنا.