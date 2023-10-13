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هنا الزاهد تتضامن مع الشعب الفلسطيني: اللهم نجهم من الخوف والفزع

كتب:

ياسمين محمود
08:27 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
هنا الزاهد

هنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «X»، تضامنها مع الشعب الفلسطيني، بعد المجازر التي فعلها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت هنا الزاهد قائلة: «آمن روعاتهم، واستر عوراتهم، ونجهم من الخوف والفزع ومن الجوع والجزع واجزهم عن المشقة والحياة الفانية بما صبروا جنة وحريرا».  

فيلم قصة حب

يذكر أن هنا الزاهد، تستعد لتصوير الجزء الثاني من فيلم «قصة حب»، الذي حقق جزؤه الأول نجاحا كبيرا وقت طرحه في دور العرض.

فيلم «قصة حب» من تأليف وإخراج عثمان أبو لبن، سيناريو وحوار أماني التونسي، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدي، حنان سليمان، فرح يوسف، وياسر الطوبجي.

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