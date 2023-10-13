هنا الزاهد تتضامن مع الشعب الفلسطيني: اللهم نجهم من الخوف والفزع

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «X»، تضامنها مع الشعب الفلسطيني، بعد المجازر التي فعلها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت هنا الزاهد قائلة: «آمن روعاتهم، واستر عوراتهم، ونجهم من الخوف والفزع ومن الجوع والجزع واجزهم عن المشقة والحياة الفانية بما صبروا جنة وحريرا».

آمن روعاتهم، و استر عوراتهم، و نجهم من الخوف و الفزع و من الجوع و الجزع و اجزهم عن المشقة الحياه الفانية بما صبروا جنة و حريرا. #فلسطين_تقاوم #فلسطين_حرة #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/DV9TRbzDNp — Hannah El-Zahed (@HannahElZahed) October 13, 2023

فيلم قصة حب

يذكر أن هنا الزاهد، تستعد لتصوير الجزء الثاني من فيلم «قصة حب»، الذي حقق جزؤه الأول نجاحا كبيرا وقت طرحه في دور العرض.

فيلم «قصة حب» من تأليف وإخراج عثمان أبو لبن، سيناريو وحوار أماني التونسي، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدي، حنان سليمان، فرح يوسف، وياسر الطوبجي.