أمير كرارة يدعم صمود الشعب الفلسطيني أمام عدوان الاحتلال (صورة)

حرص الفنان أمير كرارة، على الانضمام إلى عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمير كرارة يدعم الشعب الفلسطيني

ونشر أمير كرارة عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة لعلم دولة فلسطين، وعلق عليها بكلمة واحدة: «فلسطين».

يذكر أن عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على دعم فلسطين، من بينهم كريم عبد العزيز وشيريهان وتامر حسني ودنيا سمير غانم وكندة علوش وإيمي سمير غانم وحلا شيحا وفيفي عبده ورامي جمال ومحمد هنيدي.