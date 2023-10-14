«التجارة»: مصر ملتزمة بالأجندة التجارية والصناعية الأفريقية

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة السفير ألبرت موتشانجا مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الأفريقي وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، حيث استعرض اللقاء عدد من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد.

وأكد وزير التجارة والصناعة التزام مصر بالأجندة التجارية والصناعية في افريقيا خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة التي كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاديات الافريقية ، موجهاً الشكر لإدارة المفوضية على دورها الهام وجهودها المبذولة في دفع الاجندة التجارية والصناعية الافريقية.

نعمل لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية للقارة

وقال سمير إن اللقاء تناول استعدادات مصر لاستضافة معرض التجارة البينية الإفريقي ITAF2023 بالتعاون مع المفوضية وكذلك بنك الاستيراد والتصدير الافريقي "أفريكسيم بنك" والتأكيد على أهمية المشاركة المكثفة من جانب الشركات والهيئات والمؤسسات الافريقية في المعرض ، لافتاً إلى أن أهمية هذا الحدث التجاري الكبير باعتباره منصة مهمة لزيادة حجم التجارة البينية الافريقية كذلك جذب مزيد من الاستثمارات العالمية للقارة ، حيث يكتسب المعرض اهمية خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تؤثر على بيئة التجارة العالمية بفعل الأزمات الاقتصادية المتمثلة في اضطراب سلاسل الامداد.

وأوضح سمير أن اللقاء تطرق لبحث استعدادت المفوضية الجارية لاجتماعات الدورة الرابعة العادية للجنة التخصصية للتجارة والصناعة والسياحة والمعادن المقرر انعقادها نهاية شهر نوفمبر المقبل بدولة الكونغو برازافيل واهمية تنفيذ المقررات التي تم التوصل اليها في مجالات التعاون الصناعي والتجاري.

نتطلع للاستفادة من عضوية مجموعة العشرين

ووجه الوزير التهنئة لمفوض الاتحاد الأفريقي على عضوية الاتحاد في مجموعة العشرين حيث تتطلع مصر وسائر الدول الافريقية الى الاستفادة القصوى من هذه العضوية بما يسهم في إيجاد صوت قوي موحد لافريقيا في القضايا الدوليه خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية والتجارية واصلاح النظام المالي الدولي وزيادة حصة افريقيا في التجارة الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا لافريقيا

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاسراع في تنفيذ البروتوكولات الخاصة بالاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA ، لافتا إلى أهمية تنفيذ المشروعات الهامة في أجندة الاتحاد الافريقي التي تشمل استراتيجية السلع الاساسية للإتحاد ومشروع الاستراتيجية الخضراء للتعدين واستراتيجية التجارة الالكترونية لدور هذه المشروعات في تعزيز التعاون الافريقي وتمهيد الطريق امام مزيد من الاندماج الإقليمي.