حملات مكبرة للتصدي للبناء المخالف ورفع الإشغالات والتعديات بالإسكندرية

واصلت وحدة الإزالة والتدخل السريع بحي المنتزه أول بالإسكندرية، جهودها بشن حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف وإيقاف الأعمال، تحت إشراف وتوجيهات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه أول، حيث تم إيقاف أعمال بناء مخالف لصب أعمدة الدور الأول علوي بالعقار الكائن بعزبة الـ500 خلف المجيرة، والتحفظ على خلاطة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

القضاء على مخالفات البناء في المهد

وقال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الحملات مستمرة يوميا بنطاق الحي للقضاء على ظاهرة البناء المخالف لحماية أرواح المواطنين من التعرض للمخاطر، وعلى من يرغب في البناء الحصول على ترخيص للتأكد من سلامة المبنى إن كانت تعلية أو التأكد من صحة مستندات الملكية وتحديد عدد الأدوار وكل ما يخص العقار من إجراءات قانونية تضمن بناء بلا مخاطر أما من يلجأ للمخالفة فهو الخاسر الأوحد، فلن يترك الحي مخالفة مباني، وسيتم إزالتها في مهدها.

الالتزام بمواعيد غلق المحلات

كما أكد رئيس حي المنتزه أول مواصلة متابعة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في الموعد المحدد لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين، واستمرار حملات إعادة الانضباط.

وفي هذا السياق قامت إدارة إشغال الطريق، وحدة الازالة الفورية، بحملة استهدفت شارعي «خالد بن الوليد - طريق الكورنيش»، تم خلالها رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام المارة والسيارات، والتحفظ على العديد من الإشغالات، ومتابعة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية وتم غلق 6 محال تجارية لم تلتزم بموعد الغلق المحدد وجار اتخاذ اللازم نحو المخالفين.