في ذكرى وفاته.. الراحل محمود ياسين: بكيت على نجيب الريحاني.. ويوسف شاهين ظلمني

وجد حب الفن طريقه إلى الفنان الراحل محمود ياسين، الذي تحل ذكرى رحيله الثالثة اليوم، فلم يجد الطفل البالغ من العمر 6 أعوام سوى البكاء حزنا على رحيل الفنان الكوميدي نجيب الريحاني، بالرغم من حداثة عمره، وذلك وفقا لما رواه الفنان الراحل، في لقاء مع الإعلامية صفاء أبوالسعود في برنامج «ساعة صفا».

تحدث محمود ياسين عن علاقته بالفنان الراحل نجيب الريحاني، التي نشأت من خلال شقيقه الأكبر، قائلا: «كان شقيقي الأكبر فاروق متعلقا بفن المسرح، وكان يقوم بواحدة من أشهر مسرحيات نجيب الريحاني ويؤدي الشخصية التي قدمها الريحاني، وكانت المرة الأولى التي أراه يمثل فيها، وأنا كنت أحب التمثيل ولكني لم أستطع إعلان الأمر».

وتابع: «عندما حضرت العرض وجدت الناس تضحك طوال الوقت، وهو ما أثار دهشتي، واكتشفت بعد ذلك أن روح الريحاني العذبة الجميلة في تلقائية الحوار وما بها من خفة ظل مصري خالص هي سر تميزه وتفرده».

محمود ياسين: يوسف شاهين ظلمني.. وربنا عوضني بـ«نحن لا نزرع الشوك»

وعلى جانب آخر، كشف الفنان الراحل عن أنه تعرض لظلم من المخرج يوسف شاهين، قائلا: «كان من المقرر أن أقدم الدور الذي قدمه صديقي عزت العلايلي في فيلم (الاختيار)، وقتها شعرت أنه ظلمني حيث كنت ضحية ظرف لم أتمنى أن يحدث لي، حيث تعاقدت على الفيلم ثم طلبني المنتج رمسيس نجيب للتعاقد على فيلم (نحن لا نزرع الشوك) وبالفعل تعاقدت على الفيلم، وهو ما أغضب شاهين للغاية وقام بتبديلي».