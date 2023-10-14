جامعة أسيوط تشارك في مبادرة شباب من أجل التنمية.. «أنقذوهم قبل أن تفقدوهم»

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مشاركة الجامعة في مسابقة المشروعات التنموية وأوراق السياسات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن أنشطة مبادرة «شباب من أجل التنمية»، حيث قدمت الجامعة ورقة سياسات نفذها فريق كلية التربية للطفولة المبكرة، تحت عنوان «أنقذوهم قبل أن تفقدوهم».

المبادرات القومية

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص جامعة أسيوط على المشاركة بقوة وفعالية في العمل التنموي، في كافة المبادرات القومية لربط إنتاج الشباب المشاركين باستراتيجيات الدولة المصرية وخططها التنموية موضحا أن المبادرة تهدف بشكل رئيس لإشراك الشباب في صنع السياسات العامة، وإعداد مشروعات تنموية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن المبادرة تعد انعكاسا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية للاستماع إلى آراء وأفكار الشباب، والعمل على الإفادة منها، وتقديم أوراق سياسات، ومشروعات تنموية متطورة، تسهم في دعم السياسات العامة للدولة، وتنعكس بشكل إيجابي على عملية التنمية.

قيادات جامعة أسيوط

تأتي مشاركة جامعة أسيوط في المسابقة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يارا إبراهيم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور ريهام المليجي العميدة السابقة، والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق المبادرة، والدكتور أحمد علام المدرس بكلية التجارة.