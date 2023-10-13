9 سنوات «بناء وتعمير» في عاصمة الصعيد «أسيوط».. 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه (ملف خاص)

شهدت محافظة أسيوط خلال الـ9 سنوات الأخيرة، ثورة هائلة فى تطوير البنية التحتية، حيث أنشئت مشروعات قومية عملاقة حوّلت القرى التى عانت من التهميش على مدار عقود، إلى قرى نموذجية كاملة المرافق والخدمات.

وأسهمت مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى إنجاز الكثير من المشروعات الخدمية الكبرى، ما أدى إلى إحداث تغيير جذرى فى وجه القرى المهمشة. واستهدفت المبادرة 7 مراكز بإجمالى 149 قرية، و894 تابعاً، وتبلغ المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض قرى محافظة أسيوط 2000 مشروع، فى مختلف القطاعات، سواء الصرف الصحى ومياه الشرب، والمشروعات الخدمية والصحية، وخدمات التضامن الاجتماعى بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 44 مليار جنيه.

كما نجحت المشروعات التى نفذتها الدولة على مدار 9 سنوات فى إضافة 495 مدرسة جديدة بمختلف قرى ونجوع ومدن المحافظة، والتى أسهمت فى القضاء على مشكلة ازدحام الفصول، فضلاً عن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع، الذى أسهم فى ترشيد الموارد المائية والقضاء على مشكلة عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع.