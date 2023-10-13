محافظ أسيوط: إضافة 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 خلال 9 سنوات بقيمة تخطت الـ2 مليار جنيه

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تنفيذ 2000 مشروع فى قرى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتكلفة إجمالية بلغت 44 مليار جنيه على مستوى الـ7 مراكز، مشيراً إلى أنه سيجرى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومى «تبطين الترع»، وذلك بتسليم 108 ترع خلال شهر نوفمبر المقبل بإجمالى تكلفة مليار و314 مليون جنيه، وذلك بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

بناء 5 مستشفيات نموذجية جديدة.. وتطوير 137 وحدة صحية وفقاً لمنظومة «التأمين الصحي»

وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أنه يجرى إنشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 137 وحدة صحية و39 نقطة إسعاف للنهوض بالقطاع الصحى.

ما نصيب المحافظة فى مشروعات «حياة كريمة»؟ وماذا تحقق من المشروعات؟

- المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف من المشروعات الكبيرة التى تنفذ فى قرى المحافظة، حيث يستهدف 7 مراكز خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعاً، ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز، هى «ساحل سليم - أبوتيج - أبنوب - الفتح»، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى «منفلوط - ديروط»، كما يتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا.

ماذا عن المشروع القومى لـ«تبطين الترع»؟ ومن المستفيد منه؟

- من ضمن المشروعات القومية التى تولى الدولة الاهتمام بها، هو مشروع «تبطين الترع»، حيث يجرى خلال المرحلة الأولى تبطين 108 ترع بإجمالى مليار و314 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها فى نوفمبر المقبل، وأن تلك الأعمال تهدف لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور «الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037»، التى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وحل مشكلات توصيل المياه فى نهايات الترع، وتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية لها.

اللواء عصام سعد: تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بتكلفة وصلت 44 مليار جنيه في 7 مراكز.. وتبطين 108 ترع

شهد قطاع الصحة تطويراً كبيراً استعداداً لدخول «منظومة التأمين الصحى».. ماذا عنه؟

- بالنسبة لقطاع الصحة يجرى إنشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 137 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه، وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها ضمن المشروع القومى لتطوير «حياة كريمة» وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل الذى سيجرى تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة المقبلة لخدمة أهالى القرى والنهوض بالقطاع الصحى، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

دخول مدارس جديدة الخدمة ساهم فى القضاء على مشكلة تكدس الفصول.. حدثنا عن ذلك؟

- حققنا فى قطاع التعليم والمدارس طفرات كبيرة من خلال التوسع فى إنشاء المدارس، التى قضت على مشكلة التكدس بالفصول، حيث تم بناء 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه، وتم تسليمها فى الفترة من يوليو 2020 حتى الآن، وإجمالى مشروعات المدارس التى تم تنفيذها فى الفترة من 1 يوليو 2014 حتى الآن بلغت 495 مدرسة بتكلفة إجمالية 2 مليار و286 ألف جنيه.

ماذا عن قطاع الطرق والمحاور الجديدة؟

- 3 محاور جديدة كان نصيب المحافظة لخدمة جميع المراكز لربط القطاع الشرقى بالغربى لنهر النيل، وتحقيق التنمية المتكاملة، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى لمحور ديروط بطول 15 كم بتكلفة 1.9 مليار جنيه، ويجرى العمل فى محور أبوتيج بطول 27.5 كم وبتكلفة 2.5 مليار جنيه، ومحور منفلوط الذى يجرى تنفيذه بطول 41 كيلومتراً وعرض 29 متراً بتكلفة 4 مليارات و793 مليوناً، وتخطت نسبة التنفيذ فيه 75%، فضلاً عن العمل على ازدواج طريق «أسيوط - ديروط الزراعى»، ورصف طرق بالقرى بتكلفة 360 مليون جنيه.

كيف تجرى جهود التنمية والاستثمار فى مدينتى «أسيوط - ناصر» الجديدتين؟

- تضم المحافظة مدناً جديدة أسهمت فى القضاء على مشكلة السكن بمدينة أسيوط القديمة، من ضمنها مدينة ناصر الجديدة بمنطقة الهضبة بغرب أسيوط، وتعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 أفدنة، حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان، التى بلغ حجم استثماراتها حوالى 12 مليار جنيه، ووفرت 16 ألف فرصة عمل، إضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، التى تقع شرق المحافظة، وتنال اهتماماً كبيراً من قبل الدولة، حيث تضم مجمعات سكنية مختلفة ومدينة صناعية وأماكن ترفيهية وخدمية.

إلى أين وصلت مشروعات قطاعى الصرف الصحى ومياه الشرب؟

- تأتى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب فى مقدمة المشروعات الخدمية الكبيرة، التى يجرى تنفيذها بقرى تطوير الريف، حيث جار تنفيذ 149 مشروع صرف صحى بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، منها 9 محطات معالجة، و149 مشروع مياه الشرب بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه.

خدمة الشباب

يعد مجمع «عرب العوامر» الجديد قلعة صناعية لخدمة الشباب، حيث يضم 272 وحدة صناعية بتكلفة 900 مليون جنيه مخصصة للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية، جاهزة المرافق للمستثمرين، وتساهم فى توفير فرص عمل لأبناء الصعيد، وقدمت هيئة التنمية الصناعية العديد من المزايا للراغبين فى الحصول على الوحدات الصناعية منها جاهزية التشطيب، ولها تمويل ميسر لشراء المعدات والآلات والتجهيزات.