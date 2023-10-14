أسعار السلع بعد التخفيض في المحافظات.. الزيت يبدأ من 30 جنيها

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار السلع بعد التخفيض في المحافظات خاصة بعد قرار رئاسة الوزراء بتخفيض الأسعار بنسبة بين 15% و25% في مختلف السلع الغذائية والتي من ضمنها السكر والزيت والمكرونة والدواجن المجمدة.

أسعار السلع بعد التخفيض في المحافظات

وجرى اليوم إعلان خفض أسعار السلع في المحافظات وجاءت كالتالي:

- سعر السكر بداية من 27 جنيها للكيلو

- سعر المكرونة 17 جنيها للكيلو

- سعر الزيت بداية من 30 جنيها على حسب حجم ونوع العبوة

- انخفاض أسعار الدواجن المجمدة بنسبة 25% في الأسواق.

تخفيضات على 7 سلع أساسية

وكانت الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن مبادرة لتخفيض الأسعار، إذ يجري من خلالها خفض أسعار 7 سلع أساسية، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف أعباء الحياة عليهم.

وجاءت التخفيضات في سلع أساسية بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%، تشمل «السكر - الزيت - العدس - الألبان - الجبن - المكرونة - الفول - الأرز»، مع الدواجن المجمدة والبيض، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.