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أسعار السلع بعد التخفيض في المحافظات.. الزيت يبدأ من 30 جنيها

كتب:

آية حسنين
03:28 م | السبت 14 أكتوبر 2023
السلع الغذائية

السلع الغذائية

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار السلع بعد التخفيض في المحافظات خاصة بعد قرار رئاسة الوزراء بتخفيض الأسعار بنسبة بين 15% و25% في مختلف السلع الغذائية والتي من ضمنها السكر والزيت والمكرونة والدواجن المجمدة.

أسعار السلع بعد التخفيض في المحافظات

وجرى اليوم إعلان خفض أسعار السلع في المحافظات وجاءت كالتالي:

- سعر السكر بداية من 27 جنيها للكيلو

- سعر المكرونة 17 جنيها للكيلو 

- سعر الزيت بداية من 30 جنيها على حسب حجم ونوع العبوة 

- انخفاض أسعار الدواجن المجمدة بنسبة 25% في الأسواق.

تخفيضات على 7 سلع أساسية

وكانت الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن مبادرة لتخفيض الأسعار، إذ يجري من خلالها خفض أسعار 7 سلع أساسية، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف أعباء الحياة عليهم.

وجاءت التخفيضات في سلع أساسية بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%، تشمل «السكر - الزيت - العدس - الألبان - الجبن - المكرونة - الفول - الأرز»، مع الدواجن المجمدة والبيض، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.

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