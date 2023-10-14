إقبال متوسط على رحلات العمرة في أكتوبر رغم انخفاض الأسعار

للأسبوع الثاني على التوالي، جاء إقبال المواطنين المصريين على السفر للعمرة متوسطا، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار العمرة حاليا بالمقارنة بأسعار بداية الموسم.

وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن معدلات رحلات العمرة منذ بداية شهر أكتوبر 2023 وحتى الآن أقل من نظيرتها خلال شهر سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن عدد المسافرين منذ بدء الشهر الجاري وحتى الآن لم يتعدى الـ15 ألف معتمر حتى الآن.

بدء العام الدراسي

وأضاف لـ«الوطن» أن تراجع أعداد المعتمرين خلال الشهر الجاري بالمقارنة بشهر سبتمبر الماضي يعود في المقام الأول لبدء العام الدراسي، موضحا أن بداية العام الدراسي ليست من أوقات الذروة التي يقبل المواطنين على السفر خلالها لأداء مناسك العمرة.

رحلات العمرة خلال شهر رجب

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن رحلات العمرة ستسير بشكل هادئ حتى بداية شهر رجب من العام الهجري 1445، وبدء إجازات منتصف العام الدراسي، حيث سترتفع الأعداد بها بشكل كبير، لافتا إلى أن أعداد المعتمرين المصريين ستصل لذروتها خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.