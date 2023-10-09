بعد موسم صيفي ناجح.. انخفاض الأسعار بفنادق الغردقة مع بدء العام الدراسي

ودعت فنادق الغردقة موسم الصيف، قبل أيام، تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد، وشهدت الغردقة موسما صيفيا سياحيا ناجحا، حيث حققت الفنادق نسبة الإشغالات وصلت لـ100%، ومع بدء الدراسة شهدت السياحة الداخلية انخفاض أسعار سياحة الفنادق بنسبة 20%.

موسم سياحي ناجح في الغردقة

كشف عمر طارق، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن فنادق الغردقة شهدت موسما سياحيا ناجحا لعملاء السياحة الداخلية امتد لمدة 4 شهور بدأ في شهر يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر طوال الإجازة الصيفية، وحققت الفنادق والمنتجعات السياحية إشغالات وصلت لـ100% مع ارتفاع فى أسعار الحجوزات، مقارنة بالعام الماضى بنسب تتراوح ما بين 25 و35%.

الغردقة استقبلت 2 مليون زائر في الصيف

وأشار الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فنادق الغردقة استقبلت حوالي 2 مليون زائر من رواد السياحة الداخلية خلال الإجازة الصيفية وذلك طبقا لبيان غرفة المنشآت الفندقية.

انخفاض أسعار فنادق الغردقة

وأكد طارق بأن أسعار فنادق الغردقة شهدت إنخفاض مع بداية شهر أكتوبر لعملاء السياحة الداخلية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% مقارنة بأسعار الصيف المنقضي بسبب انخفاض الحجوزات على السياحة الداخلية مع بدء العام الدراسى.

انتعاشة سياحية بفنادق الغردقة

وكشف الخبير أن السياحة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسى وتشهد انتعاشة سياحية هائلة تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة من مختلف الدول الأوروبية، لافتاً إلى جهود الدولة في خدمة القطاع السياحي تذليل العقبات في الاستثمار السياحي.