انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 14-10-2023..«الطماطم» بـ8 جنيهات

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 14-10-2023 بشكل شبه جماعي في السوق المحلي، حيث جاء الانخفاض في الأسعار سواء في سوق الجملة أو الأسواق المحلية والتجزئة، وهو ما أكدت عليه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء وسوق العبور.

وتراجعت أغلب أسعار الخضروات والفاكهة بشكل كبير، وفق البيانات الرسمية، اليوم، حيث تراجعت أسعار البصل والطماطم والبطاطس وغيرها من الخضروات، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الخضروات التي انخفضت أسعارها للجملة والتجزئة.

تراجع سعر الطماطم

تراجعت أسعار الطماطم في السوق المحلي للجملة في سوق العبور ليتراوح سعر الكيلو من 4.50 إلى 8 جنيهات، وتباع في المحلات وسوق التجزئة بـ 10 إلى 15 جنيها كأعلى سعر لها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت أسعار البطاطس اليوم في السوق الجملة مبلغ 13 جنيها في سوق العبور لتباع في السوق للمستهلك بـ14 جنيها، والبصل ما بين 14 و18.50 جنيه لتباع في للمستهلك بين 20 و25 جنيها، ويتراوح سعر الكوسة ما بين 7 و16 جنيها، فيما يبلغ سعر الفاصوليا 24 جنيها، ويتراوح سعر الباذنجان البلدي ما بين 9 و12 جنيها للمستهلك بمختلف أنواعه.

وبالنسبة لباقي أسعار الخضروات فسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بتراوح اليوم الأحد ما بين 10 و11 جنيها، والملوخية ما بين 10و15 جنيها للمستهلك، كما يتراوح سعر الخيار الصوب ما بين 12 و13 جنيها، بينما يتراوح سعر البامية 38 جنيها للمستهلك، والثوم ما بين 40 جنيها، سعر الزيتون التفاحي 45 جنيها.

كما انخفضت أسعار الفاكهة، ومنها التفاح البلدي الذي سجل 25 جنيها للكيلو، والموز البلدي الذي سجل 15 جنيها للكيلو، والبرقوق بـ31 جنيها للمستهلك.