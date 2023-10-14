«الغرف التجارية»: أصغر بقال بمصر مشارك في مبادرة تخفيض الأسعار

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد الغرف التجارية، إنَّ مبادرة تخفيض السلع الأساسية الحالية تختلف عن كل المبادرات السابقة، متوجهاً بالشكر للقطاع الخاص المصري من منتجين ومستوردين ومعبئين والسلاسل التجارية، مضيفا: «أصغر تاجر.. أصغر بقال في أصغر قرية مشارك معنا في هذه المبادرة».

عز: بدء طرح السلع بأسعار المخفضة

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc» بفقرة «أخبار dmc»، أنَّ شركات القطاع الخاص بدعم من الدولة، من خلال إجراءات ساعدتهم على خفض الأسعار، ستطرح هذه السلع من ضمن سلاسل التوريد وبالتالي ستغطي كافة أنحاء الجمهورية.

عدد كبير من الشركات بدأت منذ يومين في توزيع التخفيضات

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنَّ عدد كبير من الشركات بدأت منذ يومين في توزيع التخفيضات على محافظات الجمهوريات، متوقعاً الانتهاء من تغطية الجمهورية بالكامل بنهاية اليوم، لتبدأ المبادرة مساء اليوم في التوزيع على مختلف المحافظات، مشددًا: «بدأنا بالسلاسل التجارية في مختلف المحافظات، وداخلين حالياً على المحال التجارية».