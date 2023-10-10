رئيس «مصر أكتوبر»: تخفيض أسعار السلع يوفر احتياجات المواطن ويخفف أعباءه

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بقرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة تخفيض أسعار 7 مجموعات من السلع الأساسية، بالإضافة للدواجن والألبان بنسبة 15% إلى 25% اعتبارا من يوم السبت المقبل، قائلة: «القرار يستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية».

خفض أسعار السلع

وأضافت «مديح» في بيان لها، أن قرار مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على النهوض بمستوى معيشة المواطن البسيط، موضحة أن القرار يعد خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن، وحمايته اقتصاديا واجتماعيا.

السيطرة على زيادة الأسعار

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العمل على كيفية السيطرة على زيادة الأسعار، لا سيما أسعار المنتجات الغذائية، معقبة بأن قرار رئيس الوزراء، يسهم في تعزيز نشاط الاقتصاد المحلي بشكل، ويخفف الضغط المالي على المستهلكين.

وأوضحت «مديح»، أن إطلاق مبادرة تخفيض أسعار 7 مجموعات من السلع الأساسية بنسبة 15% إلى 25% اعتبارا من يوم السبت المقبل، يتماشى مع ما تنتهجه الدولة المصرية من إطلاق العديد من القرارات والمبادرات، التي تعزز الحياة الاجتماعية، وتحد من الآثار السلبية لتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.