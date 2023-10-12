«سند الخير» تشارك في مبادرة تخفيض أسعار السلع بدءا من السبت لمدة 6 أشهر

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فريق عمل مبادرة «سند الخير» بالتنسيق مع كل الجهات المختصة للبدء فى تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التى أطلقها رئيس الوزراء بدءاً من الغد، لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%، تشمل «السكر - الزيت - العدس - الألبان - الجبن - المكرونة - الفول - الأرز»، إضافة إلى 15% على الدواجن المجمدة والبيض، وتستمر لمدة 6 أشهر.

وأشار «آمنة»، فى بيان أمس، إلى توجيهات رئيس الوزراء للقيام بدور قوى وفعال فى ضبط الأسعار بالأسواق ومكافحة كل أشكال التلاعب، من تخزين واحتكار السلع، التى تتسبب بشكل كبير فى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات، التى يحتاجها المواطن لضخ كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم والدواجن على مستوى جميع المحافظات بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أن المبادرة يصل عدد السلع الأساسية التى توفرها إلى 37 نوعاً، من بينها «لحوم - دواجن - أسماك - بقوليات - تمور - أرز - مكرونة - زيوت - منتجات بقالة) وغيرها من السلع التى تهم المواطنين.

وتلقى الوزير تقريراً عن متابعة جهود مبادرة «سند الخير»، التى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 حتى نهاية الأسبوع الماضى، والتى استمرت على مدار ٧٦ أسبوعاً، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى فى 16 محافظة كمرحلة أولى.

«التنمية المحلية»: توفر مستلزمات الأسرة من السلع المخفضة بنسبة تصل لـ25%.. وحققت 375 مليون جنيه مبيعات منذ انطلاقها

وأكد «آمنة» أن حجم مبيعات المبادرة منذ انطلاقها حتى الآن وصل إلى أكثر من 375 مليون جنيه، مشيراً إلى أنها شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ76، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 3.5 مليون جنيه، فى 16 محافظة هى (المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - القاهرة - الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم - بنى سويف - الغربية - شمال سيناء).

وأشار إلى أنها طافت خلال أسابيعها الـ76 مختلف القرى والأحياء فى 16 محافظة بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أنه وصل عدد السيارات فى كل من محافظات «القاهرة - بنى سويف - المنوفية» إلى 30 سيارة بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 فى كل من محافظات «الجيزة - القليوبية - الدقهلية - الإسماعيلية»، و7 سيارات فى كل من محافظتى «الغربية - كفر الشيخ»، و5 سيارات لكل من «أسيوط - البحيرة»، و4 سيارات لكل من «قنا - المنيا»، و3 بجنوب سيناء، و2 بأسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب، حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأوضح الوزير أن مبادرة «سند الخير» تهدف إلى توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الموجودة بالأسواق بنسبة تصل من 20% إلى 25% فى سياراتها المتنقلة، التى تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى تركيزها على توفير أعداد وكميات كافية من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين فى المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. ولفت «آمنة» إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً وترحيباً من المواطنين بالمناطق التى انطلقت فيها، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، كما وجه المواطنون الشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة وكافة المبادرات الجيدة لتوفير السلع فى الشوادر والمعارض الثابتة والمتحركة ومعارض «كلنا واحد»، التى تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها فى الأسواق.

وزير التعليم العالى خلال ترؤسه الاجتماع المشترك لمجلسى الجامعات الخاصة والأهلية أمس

كتب - أحمد أبوضيف:

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاجتماع المشترك لمجلسى الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية وأعضاء المجلسين بمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.

ووجّه المجلس الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايته يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وتكريمه لأوائل الجامعات المصرية فى سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالى فى مصر.

وثمّن المجلس الدعم اللامحدود الذى تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وكذلك تعاون كافة أجهزة الدولة، بما كان له أطيب الأثر فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية فى مصر كماً وكيفاً، وانعكاس ذلك بشكل إيجابى على التصنيف الدولى للجامعات المصرية، وتفعيل دور الجامعات فى دعم قضايا التنمية المُستدامة فى كافة القطاعات بالدولة. وأكد الوزير، فى كلمته أهمية استمرار عقد المجالس الدورية المشتركة للجامعات الخاصة والأهلية، مشيراً إلى أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية فى إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبى متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، مشيراً إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية تمثل رافداً مهماً من روافد منظومة التعليم العالى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، والتى عملت على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية واستيعاب الزيادة على الطلب فى التعليم الجامعى، مشيداً بما حققته هذه الجامعات من تقدم فى التصنيفات العالمية.

وفى إطار بدء العام الدراسى الجديد، وجّه الوزير بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالوجود المنتظم؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، فضلاً عن ضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمى بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية، بما يُسهم فى تحسين تصنيف الجامعات عالمياً، خاصة أنها تضم نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين، علاوة على زيادة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية فى المشروعات التنموية لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المجتمع فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بالمحافظات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، بأن المجلس اعتمد فى اجتماعه ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بشأن قبول طلاب الثانوية العامة للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024. وأكد أن المجلس اعتمد ما جرى اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستيعاب الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية بالجامعات الخاصة والأهلية بالعام الجامعى الحالى، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأشار المتحدث إلى موافقة المجلس على زيادة رأس مال الجامعة البريطانية فى مصر باستثمارات قدرها 40 مليون دولار، لدعم خطة التوسع والتحول اللذين تشهدهما الجامعة، وتعزيز مكانة الجامعة فى قطاع التعليم العالى على المستويين المحلى والإقليمى، وتوسيع قدرات الكليات الحالية، فضلاً عن إنشاء كليات جديدة، وتطوير آليات الحوكمة، من خلال العمل مع صندوق «أفريك إنفيست»، بما يدعم أوجه التعاون والشراكات فى أفريقيا والمنطقة، والموافقة أيضاً على ما يتبع ذلك من تغيير فى بيانات مؤسسى الجامعة.

وأضاف: «المجلس وافق على طلب الجامعة الفرنسية الأهلية تطبيق اللوائح التى تمنحها جامعة السوربون الحديثة بكليات الجامعة، كما وافق على إجراء جامعة المستقبل بحوثاً مشتركة مع جامعة لوفان البلجيكية لتطوير المنطقة الساحلية بنويبع، لعمل تكامل بين المقومات السياحية والبيئية والاجتماعية بالمنطقة، وبما يتماشى وخدمة أهداف التنمية المستدامة».