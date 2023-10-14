«البيئة»: تخصيص مقالب عمومية يُحسن طرق التخلص النهائي من المخلفات

كشفت وزارة البيئة، أن المخلفات البلدية الصلبة أو شبه الصلبة تتخلف عن الأنشطة الإنسانية اليومية العادية، ويتم التخلص منها عند مصدر تولدها كنفايات ليست ذات قيمة تستحق الاحتفاظ بها، و من الممكن أن يكون لها قيمة في موقع آخر أو ظروف أخرى بما يوفر الأوضاع المواتية لعمليات إعادة الاستخدام أو التدوير، ومن الضروري وجود طرق للتعامل مع المخلفات الخطرة والصناعية والزراعية ومخلفات الإنشاء والهدم.

تلوث الهواء والحفاظ على البيئة

وأكدت وزارة البيئة، في تقرير لها أن المقالب العمومية تهدف إلى تحسين طرق التخلص النهائي من المخلفات بطريقة علمية وعملية تقلل من التأثيرات الضارة للمخلفات على البيئة، وإحكام السيطرة على الاشتعال الذاتي وتلوث الهواء، والحفاظ على صحة وسلامة سكان المناطق المجاورة من الروائح والمناظر الكريهة والأمراض والإشتعالات، علاوة على الحفاظ على صحة وأمن المشتغلين والمترددين على الموقع.

النفايات الخطرة

وأوضحت أن هناك نوعين من المخلفات منها النفايات الخطرة وهي مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.