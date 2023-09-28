جهود وزارة البيئة في مجال المخلفات الخطرة خلال 9 سنوات.. إنجازات غير مسبوقة

شهدت وزارة البيئة تطويراً ملحوظاً في مجال المخلفات الخطرة والمخلفات الصلبة الخاصة من الفترة عام 2014 وحتى عام 2023، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أهم الإنجازات التي حققها القطاع البيئي وتحديدا صندوق حماية البيئة.

المخلفات الخطرة والمخلفات ذات الطبيعة الخاصة

ـ التخلص الآمن من 7091 طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص.

ـ إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.

ـ التخلص من حوالي 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عامًا.

ـ التخلص الآمن من 1005 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.تقنين أوضاع 15 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.

ـ تقنين أوضاع 15 مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية.

ـ تنفيذ ما يكافئ 1843 وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.

صندوق حماية البيئة

وحقق صندوق حماية البيئة إيرادات خلال عام 2023 ما يجاوز 751 مليون بنسبة زيادة بلغت 1600% عن عام 2014.