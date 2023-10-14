«التنسيقية»: عدد كبير من أعضائنا شركاء في جميع الحملات الرئاسية

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها منذ تأسيسها وهي منصة تجمع أطياف الحياة السياسية من مختلف التوجهات والأيدلوجيات، لذلك حرصت من خلال أعضائها على جمع التوكيلات وتقديم التزكية لجميع المرشحين لانتخابات الرئاسة.

وأضافت «التنسيقية»، في بيان: تأكيدًا على مبدأ الحرية والديمقراطية، الذي تمارسه التنسيقية منذ يومها الأول فإنها قد استطاعت كذلك من خلال عدد من أعضائها استيفاء النصاب القانوني في التوكيلات، واستمارات التزكية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار مناخ التعددية، والتنوع، واحترام الاختلاف الذي ينظمه ويضمنه ميثاق عملها.

أعضاء التنسيقية في الحملات الرئاسية

وأوضحت التنسيقية أن عددًا كبيرًا من أعضائها شركاء في جميع الحملات الرئاسية، بينما تقف هي على مسافة واحدة من الجميع رافعة شعار «نعم للمشاركة» كمبدأ ثابت من مبادئها الأساسية، وهو ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين بغض النظر عن اختياراتهم.