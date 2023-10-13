نائب التنسيقية: الرئيس السيسي يدرك بعمق أبعاد الأمن القومي المصري والعربي

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بحفل تخرج الكليات العسكرية، كلمة تاريخية لزعيم تاريخي للدولة المصرية والأمة العربية.

احتفال الدولة المصرية بنصر أكتوبر

أضاف «إسماعيل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «dmc»، أن كلمة الرئيس السيسي، جاءت في ظرف تاريخي، خاصة أنها تتزامن مع احتفال الدولة المصرية بانتصارات حرب أكتوبر ومرور 50 عامًا عليها، وإذا تحدثنا عن الظرف المكاني فهي جاءت من تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

الرئيس السيسي زعيم يدرك الأبعاد الإنسانية

أوضح أن الرئيس السيسي، زعيم يدرك الأبعاد الإنسانية، ويدرك بعمق أبعاد الأمن القومي المصري، والعربي والدولي، مؤكدًا أن الدولة المصرية دائمًا وأبدًا كانت مع حقوق الشعب الفلسطيني وملتزمة بدعم القضية الفلسطينية.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هناك رسائل واضحة لكل الأطراف في المنطقة، وأيضًا قطعت الطريق على جميع المغرضين الذين يحاولون التشكيك، وينالون من دور مصر، وأنها قد تتخلى عن دورها تجاه القضية الفلسطينية.