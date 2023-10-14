نائب التنسيقية: قافلة المساعدات تؤكد دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قافلة المساعدات التي تحركت اليوم من التحالف الوطني للعمل الأهلي، بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة أهالي قطاع غزة، يؤكد أن مصر الدولة الداعمة دائما للقضية الفلسطينية، وأنها هي قلب الأمة العربية النابض.

اهتمام القيادة السياسية بالقضية الفلسطينية

وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وكل المهتمين بالمجتمع المدني في مصر من التحالف الوطني وكل الشعب المصري بوصول هذه المساعدات إلى غزة، مضيفا «نرى تعاطفا كبيرا جدا من الشعب المصري مع الأهالي في غزة ضد العدوان الصهيوني الغاشم، الذي يرتكب جرائم تصل إلى الإبادة جماعية».

وأكد «عبد العزيز»، أن قافلة المساعدات التي في طريقها الآن إلى غزة تؤكد أن مصر الكبيرة وهي الدولة الداعمة للقضايا الفلسطينية منذ بداية الأزمة، وحتى الآن مصر دائما تدعم القضية الفلسطينية وقدمت الكثير من التضحيات من أجلها.

انتهاكات الكيان الصهيوني

وأدان عضو مجلس النواب الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني، لما تمثله من خرق واضح للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لمعايير ومعاهدات حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع المعنية بالمدنيين في أوقات النزاع المسلح، حيث لا توجود ممرات آمنة للمدنيين، وهناك قصف عشوائي لا يفرق بين المدارس أو المستشفيات وسيارات الإسعاف، لذلك مصر تقوم بدور كبير في هذا الأمر، وهي تصدق في دعمها للقضية الفلسطينية بالأفعال وليس الشعارات.