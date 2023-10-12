عضو التنسيقية: موقف مصر لم يتغير تجاه القضية الفلسطينية أبدا

أكد المهندس محمود أبو خضرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن بقاء الفلسطينيين في أراضيهم هو أقوى وسيلة يمكن من خلالها الاستمرار في التمسك بالقضية الفلسطينية، وهو أقوى رد على العالم كله ـن فلسطين هي أرض المسلمين ولا يمكن أن تكون غير ذلك لأن نزوح الفلسطينيين يعني تصفية القضية بالكامل.

صمود الشعب الفلسطيني على أرضه

وأشاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر تقف شامخة في وجه الأعداء، وأنها الأكثر أمنًا بين الدول الموجودة على حدودها، ولم يتغير موقفها تجاه القضية الفلسطينية أبدًا.

كلمة الرئيس السيسي اليوم

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم في كلمة في احتفال تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، وشدد حول دور مصر الهام في القضية الفلسطينية والتمسك بها، مؤكدًا على دعوة كافة الأطراف لإعمال العقل والحكمة.