إزالة تعديات على الرقعة الزراعية في سيدي سالم بكفر الشيخ 

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال إزالة للتعديات من على الرقعة الزراعية، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ بضرورة التصدي بكل حزم للتعدي على الأرض الزراعية والحفاظ عليها.

إزالة تعديات على الرقعة الزراعية

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، أعمال إزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية، ومنها إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بجمعية البكاروة الشرقية على مساحة 200 متر، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية بجمعية البكاروة الشرقية، وأخرى بجمعية البكاروة الشرقية على مساحة 90 مترا في المهد وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتسليم الأرض للجمعية الزراعية.

إزالة مبان مخالفة

كما تم إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بجمعية الشرقية التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 120 مترا، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية، وذلك بحضور عبد المنعم نشوان، رئيس القرية، وعادل عطيان مسئول الإزالات بالمركز والمدينة.