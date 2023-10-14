ظهرت نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في كفر الشيخ، ويمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث جرى إطلاق المسابقة للاستعانة بالمعلمين أصحاب الكفاءة لسد بعض العجز في المدارس الجديدة والقائمة بالمعلمين الجدد.

رابط نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في كفر الشيخ بالرقم القومي

ويتم الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في كفر الشيخ بالرقم القومي من خلال الضغط على الرابط هـنـا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في كفر الشيخ

كما يتم الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في كفر الشيخ، وذلك من خلال الدخول عبر الرابط السابق، واتباع الخطوات التالية:

- إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

- أضغط على استعلام.

الأوراق المطلوبة عقب ظهور نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في كفر الشيخ

كما يتطلب الأوراق التالية من الناجحين كما يلي:

- المؤهل الدراسي.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

- شهادة الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- إيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة، وذلك حتى لا يمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم.