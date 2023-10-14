وكيل زراعة كفر الشيخ: حصاد نحو 291 ألف فدان أرز شعير حتى الآن

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أن موسم حصاد محصول الأرز الشعير مستمر في كفر الشيخ حتى اليوم، موضحا أنه تم حصاد نحو 291 ألف فدان أرز شعير، ويتبقى نحو 48 ألف فدان أرز شعير لم يتم حصادها، وهي من أصناف الأرز عريض ورفيع الحبة.

48 ألف فدان أرز من الزراعات المتأخرة

وأوضخ الدكتور «غربية»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن نحو 48 ألف فدان أرز من الزراعات المتأخرة، التي تم زراعتها عقب حصاد محصول «اللب الكاوتش»، سوف يتم حصادها علي مراحل خلال شهري أكتوبر، ونوفمبر، وذلك كون المحصول يتم حصاده بعد مرور 120 يوما، حيث تم شتل المحصول في شهر 8 الماضي.

339 ألف فدان أرز شعير في كفر الشيخ

وأضاف أيضا أن مساحة المنزرع من محصول الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ 2023، قد بلغت بنحو 339 ألف فدان، وهو ما يجعل المحافظة ثاني محافظات الجمهورية إنتاجا خلف محافظة الدقهلية، والتي تأتي في المرتبة الأولي من حيث الإنتاجية لمحصول الأرز.