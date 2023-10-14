«مدبولي»: تقرير أسبوعي من المحافظين حول تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة الأسواق ببورسعيد التي تفقدها اليوم، كانت قلب العشوائيات بمدينة بورسعيد، وكان الباعة الجائلون مسيطرين ويشغلون كل الشوارع، وكانت مشكلات لا حصر لها، لكن اليوم، أصبحت مكانا حضاريا.

أضاف «مدبولي»، في تصريحات تلفزيونية عقب تفقده عددا من المشروعات القومية ببورسعيد، أن «المنظر بقى قلب حضاري للمدينة، والدولة مع الاستثمارات التي تقوم بها تستهدف العائد الاجتماعي وتحقيق الأمان».

أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه راجع أسعار السلع، إذ أن اليوم هو الأول لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع، «اتفقنا على تقرير أسبوعي من المحافظين حول مدى الالتزام لتطبيق هذه المبادرة لكسر التضخم ونزول الأسعار وثباتها».

وشدد على أن كل ما يجري من إنجازات هو نموذج لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما زال هناك تحديات ولكن نحن نسير على الطريق والمسار الصحيح.