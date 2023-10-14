315 شهيدا في غزة منذ صباح اليوم.. بينهم 90 طفلا و107 سيدات

أعلنت مستشفيات غزة، عن استشهاد 315 مواطنا بينهم 90 طفلا و107 سيدات، إضافة إلى إصابة 1788 مواطنا، منذ صباح اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن طيران الاحتلال الحربي شن سلسلة غارات عنيفة على كل مناطق قطاع غزة من شمالها لوسطها لجنوبها، استهدفت منازل المواطنين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية.

ويرتفع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2215 شهيدا، بينهم 724 طفلا، و458 سيدة، والإصابات إلى 8714، منهم 2450 طفلا و1536 سيدة، وذلك منذ بدء العدوان الشامل لليوم الثامن على التوالي.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السبت الماضي، بلغت 54 شهيدا، وأكثر من 1100 جريح.

وتدمر أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة سكنية بشكل كامل، جراء القصف العنيف على قطاع غزة، وبلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كليا أكثر من 7000 وحدة، فيما تضررت أكثر من 69 ألف وحدة سكنية جزئيا، وبشكل بليغ، منها 4679 وحدة غير صالحة للسكن.