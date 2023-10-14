تداول 15 ألف طن و518 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 518 شاحنة و833 سيارة، وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 311 شاحنة و817 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 207 شاحنة و16 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل السفينة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و169شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج وسينا، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 747 سيارة بوزن 1400 طن قادمة من جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1254 راكب بموانيها.