ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 63 ألف طن قمح روسي

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 5 سفن، وجرى تداول 113 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ، 724 شاحنة و108 سيارات، وشملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، و347 شاحنة و72 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 107000 طن بضائع، 377 شاحنة و36 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ESNA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة والتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها، كما استقبلت العبارة أمل بينما تغادر السفينة Stellar rioni وعلى متنها 38 ألف طن فوسفات متجهة للصين، والسفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

واستقبل الميناء أمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن «أيلة، كوين نفرتيتي، سينا وبريدج»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1066 راكبا بموانيها.