معلومات عن وحدة الجامانايف لعلاج الأورام بمستشفى الأزهر بدمياط

تستعرض «الوطن» معلومات عن وحدة الجامانايف لعلاج أورام المخ بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة من له حق العلاج والإجراءات اللازمة وكيفية التواصل مع الوحدة.

تقوم وحدة الجامانايف لعلاج أورام المخ والموجودة بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة والتي تستقبل الحالات محليا ودوليا بحصر الورم في بؤرة ويتم القضاء عليه تدريجيا حتى يتلاشى بدون تدخل جراحي ونستقبل الحالات محليا ودوليا.

الجهاز يعمل بواسطة الخبراء ونسبة نجاح تصل إلى 100%

وبدأ العمل بوحدة الجامانايف بمستشفى جامعة الأزهر عام 2019 وتعد وحدة الجامانايف هي المقر الثالث على مستوى الجمهورية للعلاج بالجامانايف يتم فيها استقبال الحالات محليا ودوليا ويعمل الجهاز بواسطة الخبراء وأساتذة جراحة المخ والأعصاب بدقة ممتازة وبنسبة نجاح (100%) بما يوفر للمرضى الوقت ويجنبهم التدخل الجراحي، حيث يغادر المريض المستشفى في نفس اليوم بعد إجراء الجلسة وتتم متابعته بعد ذلك بوحدة الجامانايف داخل المستشفى طبقا لبروتوكول العلاج.

حالات يحق لها العلاج بالوحدة

وتخدم وحدة الجامانايف حالات يكون علاجها من خلال الوحدة أكثر فعالية فهى تعالج أورام الغدة النخامية، أورام العصب الثامن، الأورام السحائية.

أورام الجسم الصنوبري

الأورام الثانوية بالمخ

آلام العصب الخامس

التمديدات الشريانية الوردية الدموية بالمخ

إجراءات العلاج بالوحدة

وعلى المريض الذي يعاني من أي من الأمراض السالف ذكرها أن يمر ببعض الإجراءات التي سيتحدد وفقا لها قبوله للعلاج بالجامانايف، ففي البداية يتوجه المريض إلى وحدة الجامانايف للكشف بعيادة الجامانايف، حيث توجد العيادة بالمركز، وبناء على المقابلة يحدد الطبيب المختص مدى فعالية الجامانايف في علاج الحاله ثم يحصل المريض على تقرير مفصل بحالته، ويكون الدفع نقدا أو تأمين صحي أو نفقة دولة، كما تقبل الوحدة المرضى المحولين من أي جهة.

طرق التواصل بالوحدة

ومن يريد التواصل بالوحدة للاستفارات يمكنه الاتصال على الرقم الأرضي 0572074266 أو رقم موبايل 01094666299.